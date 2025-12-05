GNR da Guarda apreende 505 mil euros em notas falsas e detém dois homens

A GNR da Guarda apreendeu cerca de 505 mil euros em notas falsas e deteve, em flagrante delito, no concelho, dois homens de 43 e 45 anos por passagem de moeda falsa.

A detenção ocorreu no passado dia 3 e foi concretizada por elementos do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) do Destacamento Territorial da Guarda, com a colaboração do Destacamento de Trânsito, durante uma abordagem a uma viatura que constava para apreensão, no âmbito de um processo por abuso de confiança.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, na ação de fiscalização, os militares da Guarda constataram os indivíduos adotaram «um comportamento suspeito, tendo sido realizada uma revista de segurança aos dois homens e uma busca sumária ao interior do veículo, que resultou na deteção de vários sacos contendo um elevado número de notas, maioritariamente de 50, 100 e 200 euros, num montante total de cerca de 505.000 euros», é referido numa nota enviada a O INTERIOR.

«Atendendo à cor, textura e marca de água, as notas são consideradas, alegadamente, falsas, motivo que levou à sua apreensão tendo em vista a realização da respetiva perícia», acrescenta a GNR, que apreendeu ainda quatro telemóveis e a viatura.

Os suspeitos foram detidos, constituídos arguidos, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Guarda.