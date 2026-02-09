Recolha de sangue extraordinária a decorrer na Escola Superior de Educação do IPG

Esta segunda-feira está a decorrer na Guarda uma recolha de sangue extraordinária para apoiar as necessidades dos hospitais das zonas do país mais afetadas pelas tempestades dos últimos dias. A iniciativa é promovida pelo Instituto Português do Sangue, com o apoio da Unidade Local de Saúde da Guarda, do Instituto Politécnico e da Associação de Dadores de Sangue do Distrito da Guarda.

Os interessados em ajudar vão poder doar sangue, de forma ininterrupta até às 19 horas, desta segunda-feira, na Escola Superior de Educação, Comunicação e Desporto do Politécnico da Guarda.