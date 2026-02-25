PSP detém quatro pessoas e apreende armas e droga em operação no Centro Apostólico (Guarda)

A PSP deteve quatro pessoas e apreendeu armas e droga durante uma operação policial realizada no Centro Apostólico, na Guarda, na manhã desta quarta-feira. Propriedade da Diocese, o edifício acolhe atualmente, de forma provisória, algumas famílias que residiam no Bairro da Fraternidade, que vai ser reabilitado.

A ação destinou-se a dar cumprimento a mandados de busca domiciliária e não domiciliária emitidos por autoridade judiciária, no âmbito de um processo de investigação criminal relacionado com o crime de detenção de arma proibida, adianta o Comando Distrital da PSP da Guarda em comunicado enviado a O INTERIOR.

Das diligências efetuadas resultou a detenção de três homens e uma mulher, que vão ser presentes a Tribunal. A polícia apreendeu ainda um revolver e respetivos acessórios, uma arma de ar comprimido, um bastão extensível, uma moca de “Rio Maior”, dois bastões artesanais, três cartuchos de calibre 12mm e 19 munições de calibre 32mm.

Nesta operação a PSP também apreendeu duas balanças digitais, 2,72 gramas de cocaína, 82,18 gramas de haxixe 2.115 euros em notas.

A ação mobilizou polícias do Comando Distrital da Guarda, de outros Comandos da PSP e da Unidade Especial de Polícia (UEP). «As buscas foram executadas de acordo com o planeamento efetuado e tiveram desde o seu início, assegurada a ordem pública e a segurança de todos os intervenientes, designadamente os ocupantes do imóvel visado e os polícias envolvidos», acrescenta o Comando Distrital.