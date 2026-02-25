Isabel Laginhas terceira nos 3.000 metros marcha no Nacional de sub20 em pista curta

Isabel Laginhas (ACR Senhora do Desterro) subiu ao pódio do Campeonato Nacional de sub20 em pista curta, que decorreu em Braga no fim de semana.

A atleta ainda sub18 foi terceira classificada nos 3.000 metros marcha, com a marca de 14m22s16’, o que lhe valeu a medalha de bronze. Isabel Laginhas foi a melhor representante do distrito da Guarda. Já o GCA em Donas (Fundão) regressou aos bons resultados com António Barata, também sub18, a conseguir o quarto lugar no peso 6kg com um lançamento de 13,40 metros, um novo recorde distrital de Castelo Branco na modalidade em pista curta. Quarto classificado foi também Afonso Lindeza, também sub18, nos 5.000 metros marcha com o tempo de 26m38s74’, enquanto Madalena Silva, outra atleta sub18, foi oitava no salto em altura com 1,57 metros.