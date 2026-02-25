Sp. Covilhã deixa zona de despromoção

Duas jornadas, duas vitórias, é este o balanço do Sporting da Covilhã na Fase de Manutenção da Liga 3. No domingo, os serranos receberam e derrotaram Caldas por 1-0 e ascenderam ao quarto lugar da Série 2, com sete pontos.

O jogo começou repartido, com as duas equipas a surgirem algo retraídas à espera do deslize do adversário. A primeira grande oportunidade pertenceu aos visitantes, que podiam ter marcado aos 19’, mas Gonçalo Barreiras chegou atrasado a um cruzamento perfeito de Filipe Oliveira. Não marcou o Caldas, aproveitou o Covilhã para inaugurar o marcador aos 36’. Jailson Gomes lançou Fábio Cruz na área, este cruzou atrasado, junto à linha de fundo, e André Liberal, muito oportuno, finalizou da melhor forma o primeiro e único da tarde no Santos Pinto. No segundo tempo, o Caldas entrou a todo o gás e, nos primeiros instantes, quase conseguiu restabelecer a igualdade não fosse a destreza de Gustavo Galil a travar os remates de João Rodrigues e Gonçalo Barreiras.

Refeitos do susto inicial, os covilhanenses foram equilibrando as operações e, aos 70’, Sérgio Matos, recém-entrado, obrigou Wilson Soares a uma boa defesa. Pouco depois, o guardião do Caldas voltou a ser decisivo, impedindo o golo de Jota Silva, que também estava em campo há poucos minutos. Até ao final, os “leões da Serra” souberam segurar o resultado e até dispuseram de excelente oportunidade para dilatar, mas o disparo de Tomás Oliveira, ainda longe da área, saiu por cima da barra. No próximo sábado, o Sp. Covilhã joga na Tapadinha com o Atlético, que lidera a Série 2, também com duas vitórias.

No Campeonato de Portugal, o calvário do Desportivo de Gouveia não tem fim. Na 19ª jornada da Série B, os gouveenses – que alinham agora com uma equipa completamente diferente da do início da época, fruto das várias rescisões de atletas – perderam 3-0 em casa com o Leça, segundo classificado da prova, e continuam sem pontuar, permanecendo no último lugar da geral com quatro pontos.