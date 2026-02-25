300 atletas correram 1º Trail da Cabeça Alta em Videmonte

A primeira edição do Trail da Cabeça Alta, em Videmonte (Guarda), juntou cerca de 300 atletas e caminheiros que puderam participar no trail longo (26 quilómetros), no trail curto (14 quilómetros) ou numa caminhada de 14 quilómetros. A atividade decorreu no domingo com organização da Associação Cultural e Social de Videmonte e apoio do município da Guarda. Cláudia Moreira e Vítor Costa, ambos da Associação Desportiva de Amarante, venceram o trail curto, enquanto Luís Vendeiro (EDV – Viana Trail), padrinho da prova, e Paula Soares (Saca Trilhos, de Anadia), ganharam o trail longo.