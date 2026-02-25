O município da Covilhã é Destino Desportivo do Ano entre os concelhos com 25.001 a 50.000 habitantes, num reconhecimento atribuído pelo programa “Municípios Amigos do Desporto”, dinamizado pela Cidade Social.

Esta distinção permeia as autarquias que melhor conseguem integrar o desporto na sua estratégia turística e territorial em diferentes níveis de ação.

«Mais do que um prémio, é sobretudo um incentivo para continuar a promover as boas práticas e as políticas que têm como objetivo dinamizar a prática desportiva em diferentes modalidades e para diferentes faixas etárias, englobando diversas vertentes que vão desde a realização de eventos desportivos, à promoção de experiências associadas ao desporto e, por esta via, à atração de visitantes», refere a Câmara da Covilhã numa nota enviada a O INTERIOR. Os resultados foram apresentados no seminário “Desporto & Turismo — Sinergias para o Desenvolvimento Territorial”, realizado na Mealhada, e a cerimónia de entrega do prémio decorreu na passada sexta-feira.