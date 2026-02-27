Investigadores de Portugal, Espanha e Brasil vencem Prémio CEI-IIT 2025 na BMEL

Pedro Trapero Fernández (Universidade de Cádis) foi galardoado com o projeto “MAORA-SIG: Mapeamento e análise da ocupação romana no Alentejo com Sistemas de Informação Geográfica”, enquanto Maria Rafaela Aleixo (Universidade Nova de Lisboa) venceu com o trabalho “Cestos Biográficos: Uma Etnografia da Resistência, Memória e Patrimonialização em Gonçalo”. Outros dos docentes distinguidos foram Rogério Dionísio, Ana Paula Ferreira da Silva, João Sebastião e Luís Quinta-Nova (Instituto Politécnico de Castelo Branco) pelo projeto “BioRanger – Corredores Ecológicos Digitais: Monitorização da Biodiversidade e Pastoreio Sustentável na Paisagem da Bazágueda”.

O CEI premiou também Mateus Victorelli (Instituto Politécnico da Guarda), pelo projeto “ToyMobi – Aprender e Desenvolver”, e Regiane Silvestrini (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e Universidade de Coimbra), com a investigação “Geodiversidade, Geoturismo e Geoconservação: um estudo sobre o processo de implantação do Estrela Geopark, em Portugal e as repercussões na escala local”. Instituído em 2017, o Prémio CEI-IIT – Investigação, Inovação e Território destina-se a apoiar trabalhos, projetos de investigação e outras iniciativas que revistam uma dimensão inovadora, contribuam para divulgar estudos, experiências e boas práticas que concorram para reforçar a coesão, a cooperação e a competitividade dos territórios fronteiriços e de baixa densidade. Cada projeto selecionado vai receber 1.500 euros.