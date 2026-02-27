Governo alarga apoios pós-tempestade a todo o país

O Conselho de Ministros aprovou esta quinta-feira um Decreto-Lei que determina o alargamento dos apoios, na sequência das tempestades, a todo o território nacional.

O Ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou o alargamento, e afirmou que esta decisão é a «continuação do esforço para não deixar nenhuma pessoa, empresa ou território que tenha sido efetivamente afetada pelo comboio de tempestade, que durou de 28 de janeiro a 15 de fevereiro, para trás». Leitão Amaro acrescenta que «pelo país todo, todos terão, de modos diferentes, resposta por parte do Estado».

A deputada socialista eleita pelo Círculo Eleitoral da Guarda, Aida Carvalho, congratula-se com a decisão tomada em plenário da Assembleia da República que reverteu a votação que tinha ocorrido de manhã na Comissão de Ambiente e Energia.

Desta forma, o município de Fornos de Algodres passa a estar incluído na Resolução que declara a Situação de Calamidade para os concelhos afetados pela tempestade Kristin. «Esta votação corrige agora essa exclusão injusta, no contexto da proposta relativa aos concelhos abrangidos pela declaração de calamidade e suas extensões territoriais», salienta a deputada.