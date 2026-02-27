Feira do Fumeiro em Trancoso já pode ser visitada

Já abriu portas o certame, no Pavilhão Multiusos de Trancoso, que comemora os Saberes e Sabores da região. É a 22ª edição da Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira onde estarão à disposição dos visitantes produtos endógenos, como enchidos, fumados, queijos, vinhos, mel, doçaria, azeite e artesanato local.

Hoje à tarde, a partir das 16 horas realiza-se uma tertúlia em que vai ser debatido o “Futuro do Fumeiro”. O painel vai ser composto por Daniel Joana, presidente da Câmara de Trancoso, Cristóvão Santos, presidente da direção da AENBEIRA, Nuno Coelho, produtor de enchidos, Lúcia Fonseca, chefe de cozinha e José Morgado, vice-presidente da CCDRC.