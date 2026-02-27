SKETCH2SKY nasceu na Covilhã

A startup ALPHAER, sediada na incubadora UBIMedical, na Covilhã, dedica-se ao desenvolvimento e construção de aeronaves não tripuladas de asa fixa para transporte de carga.

No mês de fevereiro, a empresa foi formalmente constituída com a designação SKETCH2SKY. A empresa foi fundada por três sócios, estudantes de mestrado em Engenharia Aeronáutica na Universidade da Beira Interior (UBI), Diogo Pinho (CEO – Chief Executive Officer), Beatriz Gonçalves (CTO – Chief Technology Officer) e Pedro Leite (COO – Chief Operating Officer). Alexandre Gonçalves, colaborador da Rádio Altitude, assume o cargo de Gerente da SKETCH2SKY. De salientar que em dezembro de 2025, a Startup ALPHAER venceu o concurso INNOCUP, tendo recebido financiamento para construir o seu primeiro protótipo. No ano de 2026, para além de concorrer a novos concursos e continuar a aperfeiçoar o seu produto, a empresa pretende participar em eventos de experimentação, de modo a comprovar a sua tecnologia. Segundo Beatriz Gonçalves, «jovens empreendedores apostam na Beira Interior, reconhecendo o seu potencial e ambicionando desenvolver a indústria aeronáutica na região».