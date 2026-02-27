Manteigas e Guarda unem-se para requalificar margens do Zêzere

Os municípios da Guarda e de Manteigas uniram-se num protocolo que prevê a reabilitação e valorização do Rio Zêzere.

O Programa Regional do Centro – Centro 2030 tem um aviso aberto para apresentação de projetos de requalificação das linhas de água e os dois municípios, servidos pelo Zêzere, pretendem candidatar uma intervenção para melhorias do ponto de vista ambiental e hidráulico. O projeto está «a ser preparado», segundo adiantou recentemente o presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, que explicou que o planeamento da iniciativa está estimado em «cerca de 75 mil euros». Flávio Massano, autarca de Manteigas, sublinhou, por sua vez, que «a parceria se enquadra no conceito de que as linhas de água não têm fronteiras».

Além das «estradas que nos unem, partilhamos uma identidade inigualável que é o rio Zêzere», recordou. Ambos os municípios decidiram juntar-se para concorrer ao «projeto de requalificação de todo o canal, este corredor ecológico, entre Manteigas e Valhelhas». Para os trabalhos de requalificação dos «caudais, dos leitos, das cheias, daquilo que é a não artificialização dos rios e prepará-los melhor para o tipo de situação que temos vivido nas últimas semanas». Falamos em trabalhos que podem rondar o «um milhão de euros» que trarão vantagens para o rio, nomeadamente «parar de levar tantas margens como tem levado uma parte importante da praia fluvial de Valhelhas, deixando a ponte que atravessa a praia descalça e em dificuldades», por exemplo.