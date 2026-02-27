Sérgio Costa diz-se impedido de falar sobre o ataque informático para proteger investigação

O presidente da Câmara da Guarda já se pronunciou quanto ao ataque informático ao sistema da Câmara Municipal e adiantou que os «técnicos da autarquia há três semanas que trabalham dia e noite para repor a normalidade possível». Sérgio Costa adianta que a autarquia está articulada com as «entidades de investigação e há informações que estamos impedidos de partilhar».

A nossa primeira decisão era «contar tudo, mas pediram calma pelo processo que está a decorrer». Ainda assim, a terça-feira, o presidente da Câmara da Guarda, marcou uma reunião à porta fechada com os vereadores da Câmara, exatamente para lhes «explicar tudo o que aconteceu».

Atualmente, os serviços, segundo o edil, estão a «ser retomados faseadamente e ao longo das próximas semanas esperamos que o problema esteja resolvido». Sendo sabido de antemão que, depois de resolvida a situação, o «município vai ter de investir várias centenas de milhares de euros» para renovar os materiais informáticos.

Declarações na Assembleia Municipal da Guarda na manhã desta sexta-feira.