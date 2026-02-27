“Dia Litocar” celebra 20 anos no sábado

O Grupo Litocar vai assinalar, no sábado, a edição especial dos 20 anos do “Dia Litocar” em todos os pontos de venda do grupo empresarial e será inteiramente dedicado aos clientes, com condições comerciais exclusivas, ofertas especiais e diversas iniciativas pensadas para reforçar a experiência Litocar.

Durante o dia, todos os visitantes poderão usufruir de um “check-up” gratuito do veículo e de lavagem exterior. Estarão igualmente disponíveis descontos especiais em serviços de oficina e campanhas em pneus com reduções até 50 por cento. No plano comercial, a Litocar disponibiliza condições exclusivas na aquisição de viaturas novas e de serviço, bem como um desconto adicional de 1.500 euros nas viaturas de oportunidade Ncar, reforçando a competitividade da sua oferta multimarca. Haverá também animação e passatempos. Como incentivo adicional, os 10 primeiros clientes a chegar a cada instalação receberão um vale de 120 euros, válido para utilização na próxima revisão. O evento decorre nos pontos de venda Litocar dos distritos de Coimbra, Viseu, Guarda, Castelo Branco, Aveiro, Santarém, Lisboa e Leiria, das 9 às 18 horas.