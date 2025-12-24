Couve com 5,4kg e 45 cm de diâmetro vence Concurso de Couves de Natal em Celorico da Beira

O vencedor do 13º Concurso de Couves de Natal organizado pela União das Freguesias de Celorico (São Pedro e Santa Maria) e Vila Boa do Mondego foi Carlos Almeida, que já é uma presença assídua no evento. A couve vencedora marcou 5,4 quilos e tem 45 centímetros de diâmetro.

A concurso estiveram várias couves «cuidadas ao longo de alguns meses por horticultores do concelho, que mais uma vez responderam em força ao desafio, demonstrando o orgulho e dedicação à terra», segundo adianta a organização.

Os três primeiros classificados foram premiados, mas também foram destacados o horticultor mais jovem e o mais velho entre os participantes, «num gesto simbólico que reforça a importância da transmissão de conhecimentos e práticas tradicionais».