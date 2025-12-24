Sp. Covilhã sem argumentos para o Belenenses na Liga 3

Autentique-se para ler o artigo na totalidade
O Sporting da Covilhã foi presa fácil para o Belenenses no domingo, na 14ª jornada da Liga 3. O líder da Série B veio ao Santos Pinto golear a equipa da casa e “lanterna vermelha” por 4-0.
Os visitantes entraram em campo com intensidade e determinação, impondo desde cedo um ritmo elevado e uma clara eficácia ofensiva, que colocou o Belenenses a vencer por 2-0 no primeiro quarto de hora, com golos de Wilson Eduardo.