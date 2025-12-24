Aumento generalizado de vagas no ensino superior «agrava assimetrias territoriais»

A assembleia Municipal «deve ser muito solidária com o nosso politécnico e com todos os politécnicos do interior, exigindo ao Governo um financiamento adequado, justo e equitativo, assim como um ensino superior de qualidade e reverter as medidas anunciadas de aumento do número de vagas de 5 por cento», referiu o deputado José Valbom do PG, numa intervenção que serviu de mote para a apresentação de uma moção, aprovada por maioria, com duas abstenções dos deputados da IL, onde se critica o aumento generalizado de 5% de vagas no ensino superior «agravando as assimetrias territoriais» e onde se exige também «uma reversão da anunciada majoração de bolsas de estudo para os alunos que do litoral do país».