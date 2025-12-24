Votos de louvor ao IPG e Departamento de Saúde da Criança e da Mulher

Os deputados da Assembleia Municipal aprovaram algumas moções apresentadas pelo grupo do Partido Socialista. Uma delas teve a ver com o Instituto Politécnico da Guarda que «desempenha um papel fundamental e central na educação superior e na promoção do conhecimento científico na região» e que a acreditação do Doutoramento em Ciências Biomédicas e Biotecnológicas «é um marco histórico na vida da Instituição, que vem reconhecer a capacidade e qualidade científica» para ministrar cursos de terceiro ciclo de estudos, conferindo o grau de doutor.