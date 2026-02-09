“Paraíso” retrata explosão da música eletrónica em Portugal. Vai ser transmitido no TMG

O documentário “Paraíso” vai ser transmitido no Pequeno Auditório do Teatro Municipal da Guarda na quarta-feira, 18 de fevereiro, pelas 21h30. O filme, com 80 minutos, retrata o início dos anos 90, quando Portugal «passou pela sua própria explosão da música de dança. Raves de proporções épicas e um novo som deram origem ao que então se chamou: “Underground house music from a paradise called Portugal”», segundo adianta a organização.

O documentário em questão contempla «imagens exclusivas e entrevistas a DJs, produtores, bailarinos e promotores» e retrata a «génese e evolução da cultura rave portuguesa, bem como o seu impacto duradouro na música eletrónica a nível mundial».