Bárbara Bandeira, FF, Vizinhos, Karetus na Festa da Amendoeira em Flor em Foz Côa

A Festa da Amendoeira em Flor, em Vila Nova de Foz Côa vai começar no próximo sábado e decorre até 8 de março na Expocôa e em várias freguesias o concelho fozcoense. O evento alia «tradição e contemporaneidade, envolvendo a comunidade local, as associações, os produtores e os agentes culturais do concelho», sendo um «importante de promoção turística, cultural e económica do território», segundo adianta a autarquia.

O certame começa com a Montaria das Seixas no sábado, 14 de fevereiro, pelas 9 horas. No domingo realiza-se, a parir das 9 horas, a Rota da Amendoeira em Flor com o Motoclube Bonelli, sendo que pelas 15 horas há tempo para Freestyle no Terminal Rodoviário. Nos dias 16 e 17 de fevereiro decorre o Torneio de Futebol sub-10 no Estádio São Sebastião, a partir das 9 horas, ao qual se segue o Torneio Inter-seleções de basquetebol no Gimnodesportivo da localidade a partir das 10 horas.

O Foz Côa Douro Trail Adventure está agendado para dia 20 de fevereiro (sexta-feira), sendo necessária inscrição prévia. O dia seguinte começa com a Montaria de Foz Côa, pelas 9 horas, e pela montaria de Santa Comba à mesma hora. Para as 14 horas está agendado o Torneio de Futebol dos Veteranos no Estádio São Sebastião. No dia seguinte (2 de fevereiro) decorre a Montaria de Freixo pelas 9 horas, e o XXIV Passeio Pedestre – Mós pela mesma hora.

No sábado, 27 de fevereiro, a Expocôa abre pelas 18 horas para atuar o artista FF com Côartes, e pelas 00h00 sobe ao palco o Dj Dílcio. O dia seguinte, 28 de fevereiro, começa com a Montaria de Almendra e com o XVI Torneo de Karaté no Gimnodesportivo. Pelas 15 horas há encontro de ranchos o Parque de Santo António e a partir das 22 horas há música com Bárbara Bandeira, à qual se segue Pegadinha e o Dj mB.

A Festa da Amendoeira em Flor continua a 1 de março com a Feira de Ano a partir das 7 horas e com o XXXVII Passeio Cicloturismo e ainda o III Inter-Freguesias Partida da Amêndoa, a partir das 15 horas.

No dia 6 de março destaque para os Volta & Meia que atuam no ExpoCôa a partir das 22 horas e a música continua com Revenge of 2000’s. No dia seguinte, a manhã começa com uma Visita à Ribeira de Piscos, em Muxagata, e com o whorkshop de cerâmica que decorre no Museu do Côa a partir das 10 horas. A partir das 20 horas há musica no ExpoCôa com Sexto Compasso, Vizinhos, Karetus e Dj Ricardo Ascenção. A Festa a Amendoeira em Flor, em Vila Nova de Foz Côa termina a 8 de março com o desfile etnográfico a partir das 14 horas que conta com transmissão online.