Isabel Laginhas (ACRDS) é vice-campeão nacional sub-18 em 3.000 metros Marcha

Isabel Laginhas, da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro (ACDRS), é vice-campeã nacional de sub-18 nos 3.000 metros Marcha com o tempo de 14:22:25. O Campeonato Nacional realizou-se em Braga este fim-de-semana, 7 e 8 de fevereiro.
