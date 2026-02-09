Desporto

Isabel Laginhas (ACRDS) é vice-campeão nacional sub-18 em 3.000 metros Marcha

9 Fevereiro, 2026
Isabel Laginhas, da Associação Cultural e Recreativa da Senhora do Desterro (ACDRS), é vice-campeã nacional de sub-18 nos 3.000 metros Marcha com o tempo de 14:22:25. O Campeonato Nacional realizou-se em Braga este fim-de-semana, 7 e 8 de fevereiro.

