Feira do Fumeiro começa esta sexta-feira

Durante dois fins-de-semana, Trancoso volta a ser o centro das atenções para os apaixonados pela gastronomia do interior do país.

Os principais produtores da região de enchidos, fumados, queijos, vinhos, mel, doçaria, azeite e artesanato local vão estar presentes na XXII Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira que vai decorrer de 27 de fevereiro a 1 de março e de 7 a 8 de março. A Feira do Fumeiro dos Sabores e Artesanato do Nordeste da Beira é organizada pela AENEBEIRA – Associação Empresarial do Nordeste da Beira em parceria com o município de Trancoso e este ano conta com um «conceito renovado que liga os melhores sabores do fumeiro beirão com a cultura portuguesa do fado», segundo adianta a autarquia trancosense. Este ano há «cenários renovados, horários alargados, espetáculos temáticos e atividades experimentais de fabrico de fumeiro». Também há música na XXII edição do certame. Custódio Castelo sobe ao palco a 27 de fevereiro, sexta-feira; António Pinto Bastos no sábado, 28 de fevereiro e Teresinha Landeiro, a 7 de março. Todos os concertos estão agendados para as 21h30.

As portas do Pavilhão Multiusos de Trancoso abrem pelas 9 horas.