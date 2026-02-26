Hospital de Seia retoma cirurgias de ortopedia 10 anos depois

O Hospital Nossa Senhora da Assunção, em Seia, retomou as cirurgias de ortopedia depois de 10 anos de interregno.

Segundo a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, nas últimas semanas a atividade do Serviço de Ortopedia «tem corrido com resultados muito positivos, refletindo o empenho, a competência e o profissionalismo das equipas envolvidas». Desde que o serviço retomou as cirurgias já foi atingido «mais um marco, a realização da primeira artroscopia ao joelho naquela unidade hospitalar, uma técnica minimamente invasiva que permite diagnosticar e tratar lesões articulares com maior conforto para o doente, recuperação mais rápida e menor risco», adianta a ULS guardense.