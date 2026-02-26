Câmara de Fornos de Algodres reivindica apoios para prejuízos de 3,5 milhões de euros causados por tempestades

As intempéries das últimas semanas provocaram cerca de «3,5 milhões de euros» em Fornos de Algodres. O número foi adiantado por Alexandre Lote, presidente da Câmara Municipal, na terça-feira, com o autarca a pedir que a tutela declare estado de calamidade neste concelho do distrito da Guarda.

«Fornos é um concelho pequeno, com cinco mil habitantes e poucas receitas próprias, e com um nível de endividamento herdado muito alto que limita as nossas ações a nível de execução do orçamento», justificou Alexandre Lote.

No início do mês a autarquia teve de realojar 27 pessoas que já regressaram às suas habitações, no Bairro do Ténis, em Fornos de Algodres. Mas ainda assim Alexandre Lote recorda que é preciso resolver os problemas «das estradas, dos muros que desestabilizam as vias e não podemos estar com este nível de insegurança, também os muros e equipamentos». A cobertura do Pavilhão da Escola Secundária «voou e precisamos de encontrar soluções» de maneira que, para o autarca fornense, é «fundamental que estes apoios cheguem o mais rápido possível para as autarquias».

Até agora Alexandre Lote falou com o presidente da Estrutura de Missão, Paulo Fernandes e com a presidente da CCDR Centro, Isabel Damasceno, «que transmitiram que iriam avaliar a situação de Fornos de Algodres dada a especificidade – analisando à escala da localidade e na dimensão dos problemas financeiros».