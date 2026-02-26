Concentração Invernal Lobos da Neve começa hoje no Tortosendo (Covilhã)

Arranca esta quinta-feira a 32ª edição da Concentração Invernal Lobos da Neve, no Parque de Campismo do Tortosendo, na Covilhã. Esperam-se entre cinco a seis mil visitantes ao longo dos quatro dias da iniciativa levada a cabo pelo Moto Clube da Covilhã Lobos da Neve.

O programa que inclui acampamento motard, feira temática, fogueira, freestyle Extreme FMX com Marco Carvalho e Paulo Martinho, passeio noturno, jogos tradicionais, bike show, espetáculos de animação e a tradicional bênção dos motociclistas, decorre pela primeira vez durante quatro dias, entre 26 de fevereiro a 1 de março, com o objetivo de alargar a participação no evento.

A abertura está assi marcada para esta quinta-feira, com entrada livre e atuação de Virgílio Faleiro, acompanhado de um arraial de cerveja. Durante o fim-de-semana a música continua com concertos de bandas de rock na sexta-feira e atuação de Toy na noite de sábado.