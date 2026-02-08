António José Seguro faz o pleno no distrito de Castelo Branco

António José Seguro fez o pleno no distrito de Castelo Branco, onde, na primeira volta, André Ventura tinha vencido nos concelhos da Sertã e Vila de Rei.

Desta vez, o candidato apoiado pelo PS obteve 68,61 por cento e 64.131 votos contra os 31,39 por cento e 29.339 votos de André Ventura, apoiado pelo Chega. Na segunda volta das Presidenciais registaram-se 2.358 votos em branco ( 2,32 por cento) e 1.705 votos nulos ( 1,75 por cento). A abstenção foi de 39,94 por cento.

Os melhores resultados de António José Seguro aconteceram na sua terra natal, Penamacor, onde conseguiu 81,82 por cento dos votos, mas também na Covilhã (74,37), Vila Velha de Ródão (70,23), Belmonte (68,77) e Fundão (67,78). A votação mais baixa registou-se em Vila de Rei (61,39) e na Sertã (62,94).

Foi justamente nestes dois municípios que André Ventura conseguiu os melhores resultados: 38,61 por cento (Vila de Rei) e 37,07 (Sertã). O pior “score” do também líder do Chega verificou-se em Penamacor (18,18 por cento), Covilhã (25,63) e Belmonte (31,23).