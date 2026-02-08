Seguro esmagador nos 14 concelhos do distrito da Guarda

Está fechada a contagem dos votos no distrito da Guarda. António José Seguro venceu com 65,85 por cento, o equivalente a 47.633 votos. André Ventura obteve 34,15 por cento (24.703 votos).

Nesta segunda volta das presidenciais houve 2,48 por cento votos em branco (1.876) e 1,93 por cento nulos (1.464).

A abstenção foi de 45,37 por cento.