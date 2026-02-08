António José Seguro eleito Presidente da República

António José Seguro pode ter entre 67% e 71,4% dos votos, segundo a projeção da sondagem para a SIC, TVI e CNN Portugal — realizada pelo ICS/ISCTE/Gfk Metris/Pitagórica. Essa projeção coloca André Ventura entre 28,6% e 33% dos votos.

Na projeção da Intercampus para a CMTV e o Now, o resultado de Seguro está entre os 66,8% e os 71,8%, enquanto André Ventura ficará entre os 28,2% e 33,2%.

A projeção da Universidade Católica para a RTP coloca António José Seguro entre os 68% e os 73%. Já Ventura poderá ter entre 27% e 32% dos votos.

A abstenção na votação deste domingo pode aumentar face à primeira volta, de acordo com as projeções. Até às 16h deste domingo votaram 45,5% dos eleitores registados — 5.023.051 eleitores —, de acordo com os dados disponibilizados pela Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna. A percentagem de votantes até essa hora é muito ligeiramente inferior aos 45,51% da primeira volta.