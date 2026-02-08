Guarda FC segue na Taça de Honra, Figueirense vence no campeonato

O campeonato distrital da Guarda fez uma pausa este fim de semana, que foi aproveitada pelo Guarda FC (na foto) para antecipar o jogo dos oitavos de final da Liga de Honra da AF Guarda.
Este domingo, os líderes da Iª Liga golearam em casa o Paços da Serra, da IIª Liga, por 7-0 e apuraram-se para os quartos de final do troféu. Os restantes jogos da eliminatória realizam-se a 3 de abril.
Já na Iª Liga Distrital, houve também partida antecipada da 17ª jornada, com o Figueirense, segundo classificado, a receber e vencer o Sp. Mêda por 5-2. A jornada prossegue no dia 15.
Na IIª Liga, o líder Manteigas foi ganhar 4-3 ao terreno do Gouveia sub23 e o Pinhelenses recebeu e derrotou o Seia FC por 4-2. A 14ª jornada continua no próximo domingo.
