Afluência às urnas era de 22,35 por cento ao meio-dia

8 Fevereiro, 2026
Escrito por Luís Martins

Até ao meio-dia, a afluência às urnas na segunda volta das presidenciais deste domingo foi de 22,35 por cento, de acordo com os dados divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.

A 18 de janeiro, na primeira volta, a afluência às 12 horas tinha sido de 21,2 por cento. As eleições estão a decorrer com normalidade, sem que haja informação de problemas ou boicotes, sendo o adiamento nalgumas freguesias devido ao mau tempo a única irregularidade no processo eleitoral.

De acordo com o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), desde a abertura das assembleias de voto, às 8 horas em Portugal Continental e na Madeira, e uma hora depois nos Açores, os eleitores têm acorrido às urnas dentro do que é expectável.

