Risco de derrocada de casa fecha Rua Comendador Mendes Veiga, na Covilhã

8 Fevereiro, 2026
Escrito por Luís Martins

Está interdita a circulação de pessoas e veículos na Rua Comendador Mendes Veiga, na Covilhã, devido ao risco de derrocada de um edifício, informa a autarquia.

«Por razões de segurança, está totalmente interditada a circulação de pessoas e veículos na rua Comendador Mendes Veiga (rua do restaurante Zé do Sporting). A medida prende-se com o risco de derrocada de edifício, decorrente das condições meteorológicas adversas e vigora até que estejam reunidas condições de segurança», justifica o município numa publicação das redes sociais.

