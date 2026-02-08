Eleitores escolhem hoje entre Seguro e Ventura para Presidente da República

Desde as 8 horas que se pode votar para a segunda volta das eleições presidenciais, disputada por António José Seguro, candidato apoiado pelo PS, e André Ventura, candidato apoiado pelo Chega.

Mais de 11 milhões de eleitores são chamados a eleger o próximo Presidente da República, que sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, mas há concelhos onde o voto só se realiza no dia 15 devido ao mau tempo.

Até ao final do dia de sábado, tinha sido adiada a votação em 16 freguesias e três assembleias de voto – Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos e Golegã.

No distrito da Guarda há 138.537 eleitores inscritos, sendo que o concelho sede do distrito é o que tem mais eleitores (36.320). Já Manteigas é o município com menos cidadãos recenseados, apenas 2.876.

Na primeira volta, realizada a 18 de janeiro, António José Seguro foi o candidato mais votado com 31,1 por dos votos, e André Ventura, também líder do Chega, obteve 23,5 por cento.

Nesse dia votaram 52,26 por cento dos perto de 11 milhões de eleitores inscritos, que puderam escolher entre onze candidatos.

Em 11 eleições para a Presidência da República desde a instauração da democracia em 25 de Abril de 1974, é a segunda vez que o inquilino do Palácio de Belém se decide numa segunda volta. Em 1986, os portugueses elegeram Mário Soares, que concorria contra Diogo Freitas do Amaral. Desde 1976, foram eleitos António Ramalho Eanes (1976-1986), Mário Soares (1986-1996), Jorge Sampaio (1996-2006), Cavaco Silva (2006-2016) e Marcelo Rebelo de Sousa (2016-2026).

