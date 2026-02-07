Empossados novos órgãos sociais da Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda

Tomaram posse, este sábado, os novos corpos sociais da Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda (FBDG), cuja direção passa a ser presidida por Cláudio Serra, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Manteigas. O dirigente sucede no cargo a Paulo Amaral.

A cerimónia fico umarcada por um minuto de silêncio pelo falecimento do bombeiro de Campo Maior, no distrito de Portalegre, José Válter Canastreiro, que morreu hoje no decorrer de uma operação de «patrulhamento, reconhecimento e vigilância», na EN 373, numa zona de confluência com o rio Caia, em Campo Maior, na Sub-região do Alto Alentejo.

Completam a nova direção Fernando Rodrigues (AHBV Fornos de Algodres), José Governo (AHBV Melo) e Marco Lucas (AHVB Guarda) como vice-presidentes. Como tesoureira está Sofia Carvalho (AHBV Guarda).

O Conselho Fiscal é presidido por Fábio Pinto (AHBV Guarda), com Daniel Panta (AHBV Figueira de Castelo Rodrigo) a secretário. A Assembleia-Geral é liderada por Pedro Pires (AHBV Gonçalo), o vice-presidente é Jorge Martins (AHB Manteigas), Leonido Silva (AHBV Fornos de Algodres) é primeiro secretário e José Alberto Hortênsio (AHBV Seia) segundo secretário.

A Federação dos Bombeiros do Distrito da Guarda é uma associação sem fins lucrativos, constituída por representantes de 23 Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Distrito. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.