Maria Afonso apresentou livro “A Inutilidade das Coisas” na BMEL

7 Fevereiro, 2026
Escrito por Luís Martins

“A Inutilidade das Coisas”, de Maria Afonso, foi apresentado este sábado na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda. Editado pela Edições Sem Nome, o livro reúne todas as crónicas escritas pela autora no jornal O INTERIOR durante seis anos e publicadas sempre com o mesmo título, “A Inutlidade das Coisas”.

Mensalmente, Maria Afonso escreveu sobre «personagens, a mudança do tempo e das paisagens, o mais secreto de um património enclausurado no seu olhar contemplativo e a estrutura arquitetável e obsessiva com que se procura um sentido para a vida», lembra Jorge Velhote, que apresentou a obra, no prefácio.

N’O INTERIOR, Maria Afonso, professora de História na Secundária Afonso de Albuquerque, escreveu sobre lugares, canções, cinema, literatura, poesia e arte, mas também sobre a melancolia, a família, os amigos, as viagens e a cidade.

Fotos O INTERIOR

