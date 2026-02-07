Maria Afonso apresentou livro “A Inutilidade das Coisas” na BMEL

“A Inutilidade das Coisas”, de Maria Afonso, foi apresentado este sábado na Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda. Editado pela Edições Sem Nome, o livro reúne todas as crónicas escritas pela autora no jornal O INTERIOR durante seis anos e publicadas sempre com o mesmo título, “A Inutlidade das Coisas”.
Mensalmente, Maria Afonso escreveu sobre «personagens, a mudança do tempo e das paisagens, o mais secreto de um património enclausurado no seu olhar contemplativo e a estrutura arquitetável e obsessiva com que se procura um sentido para a vida», lembra Jorge Velhote, que apresentou a obra, no prefácio.
N’O INTERIOR, Maria Afonso, professora de História na Secundária Afonso de Albuquerque, escreveu sobre lugares, canções, cinema, literatura, poesia e arte, mas também sobre a melancolia, a família, os amigos, as viagens e a cidade.
Fotos O INTERIOR
Deixe comentário