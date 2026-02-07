Ponte dos Gaiteiros (Almeida) interdita após derrocada

Parte da estrutura da Ponte dos Gaiteiros, no concelho de Almeida, ruiu na sequência do mau tempo provocado nos últimos dias pela passagem da tempestade Leonardo pela região.

Por motivos de segurança, a ponte encontra-se devidamente vedada, estando interdita a circulação sobre a mesma até nova avaliação das condições estruturais», adianta a Câmara de Almeida.