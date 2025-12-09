Longas filas de trânsito para visitar a Aldeia Natal em Cabeça (Seia)

Este fim-de-semana várias centenas de turistas tiveram a mesma ideia: ir visitar a aldeia de Natal mais ecológica do país, localizada em Cabeça, no concelho de Seia. Uma das responsáveis da Associação Aldeias de Montanha, Célia Gonçalves, adianta ao O INTERIOR que «houve uma afluência inesperada. A organização e as pessoas da aldeia não imaginavam que viesse tanta gente e estamos a tentar afinar alguns pormenores para perceber como resolver esta questão da visita à aldeia».

É preciso recordar que, sendo Cabeça uma Aldeia de Montanha, há que lidar com os «constrangimentos que daí advém e que são típicos de quem vive em montanha, nomeadamente as estradas estreitas». Ainda assim, a responsável das Aldeias de Montanha aconselha a visita a Cabeça, e recorda que «durante a semana o Mercado de Natal não está em funcionamento, mas a aldeia decorada e iluminada. Assim sendo, quem queira apenas fazer uma visita à aldeia pode fazê-lo durante a semana mesmo não havendo atividades a decorrer».

Este fim-de-semana, na internet, lêem-se relatos de visitantes que apontam que presenciaram «trânsito de uma hora para 2,8 quilómetros».

Fotografia de Nuno Tavares Pereira via facebook

Fotografia de Mónica Silva via intagram