Hoje é feriado Dia de Nossa Senhora da Conceição

Esta segunda-feira, 8 de dezembro, é feriado Dia de Nossa Senhora da Conceição, também chamado de Dia da Imaculada Conceição.

Este dia invoca a vida e a virtude de Virgem Maria, mãe de Jesus, concebida sem mácula, ou seja, sem marca do pecado original. Assim, teve origem a celebração dessa comemoração, que é uma data de grande significado para a Igreja Católica.

Importa referir que durante séculos, o Dia da Mãe era comemorado no dia 8 de dezembro, tendo sido mudado para maio, por ser considerado o mês de Nossa Senhora.