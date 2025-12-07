“Reflexo Imperfeito” leva poesia ao Manigoto (Pinhel)

O Grupo de Intervenção Cultural Reflexo Imperfeito irá actua no dia 8 de Dezembro, pelas 16h00, no Pavilhão Multiusos do Manigoto, freguesia do concelho de Pinhel.

O grupo Reflexo Imperfeito junta declamação de poesia e música, numa forma genuína, promovendo a animação cultural e divulgando poetas regionais e poemas de grandes poetas.

O Grupo nasceu na Rádio Altitude e é constituído por Albino Bárbara, Alexandre Gonçalves, Daniel Lucas, Luís Baptista-Martins e Pedro Correia. A entrada será gratuita.