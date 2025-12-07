Natal em Altitude

Os utentes dos Centros de Dia de Arrifana e de Casal de Cinza, que participam na oficina de declamação “Pelo Sonho é que Vamos”, orientada por Alexandre Gonçalves, técnico da Câmara da Guarda e colaborador da Rádio Altitude, estão a visitar este mês, num total de quatro sessões, os estúdios da Rádio Altitude. Os utentes vão gravar, em declamação partilhada, os poemas “A Árvore, a Estrela e a Pequena Mão”, de José Jorge Letria; “Quando um Homem Quiser” e “Kyrie”, de Ary dos Santos; “Natal”, de Manuel Alegre. Os poemas declamados poderão ser ouvidos na semana do Natal, no ALTITUDE. Esta iniciativa resulta de uma parceria entre o município da Guarda, a Rádio Altitude e os referidos centros de dia.