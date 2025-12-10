Henrique Gouveia e Melo e António José Seguro passam pela Guarda nos próximos dias

Política

10 Dezembro, 2025
Escrito por Sofia Pereira

Por estes dias a Guarda está na rota da pré-campanha eleitoral de dois dos candidatos à Presidência da República. Esta sexta-feira de manhã é Henrique Gouveia e Melo que passa pela cidade mais alta, visitando a Rádio Altitude, o Instituto Politécnico da Guarda, a Câmara Municipal da Guarda e ainda o NERGA. No dia seguinte, sábado de manhã, é a vez de António José Seguro visitar o Mercado Municipal da Guarda, e ainda as duas rádios da cidade da Guarda, Rádio Altitude e Rádio F. À semelhança do adversário, António José Seguro também tem encontro marcado no NERGA e vai participar na conferência “O Interior tem futuro”, que vai decorrer no auditório do Paço da Cultura da cidade mais alta.

