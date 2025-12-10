Sociedade

Receitas que Contam Histórias distinguido como “Melhor Património Gastronómico do Mundo”

10 Dezembro, 2025
Comentar
1 min (tempo de leitura)
Escrito por Sofia Pereira

A Carta Gastronómica “Receitas que contam histórias” das Aldeias Históricas de Portugal foi reconhecida com o mais alto prémio dos Gourmand Awards, conhecidos como os “Óscares da Gastronomia”. O livro venceu a distinção de “Best of the Best: Food Heritage of the World”, ou seja, “Melhor dos Melhores: Património Gastronómico do Mundo”, e está agora entre as «obras mais relevantes, a nível internacional, dedicadas à preservação e valorização do património gastronómico».

O prémio foi entregue durante a edição comemorativa dos 30 anos dos Gourmand Awards, realizada em Riade, na Arábia Saudita, e 29 de novembro.

Sobre o autor

Sofia Pereira

Ver todos os artigos

Pode estar interessado

Deixe comentário

Pocentro Pt2020 Fse Bom