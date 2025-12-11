Sociedade

Alunos sem aulas devido à greve geral na Guarda

11 Dezembro, 2025
Sofia Pereira

O Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque, na Guarda, mantém a Escola Secundária e ainda as escolas do Primeiro Ciclo de Adães Bermudes, Gonçalo e Espírito Santos a funcionar, havendo ainda a possibilidade de que as aulas sejam suspensas se não houver serviço de refeitório, adiantou o diretor do Agrupamento.

Quanto à Escola Básica Santa Clara, na Guarda, encerrou ao início da manhã. A Escola Básica do Bonfim, das Lameirinhas, Augusto Gil e Santa Zita também estão de portas fechadas.

