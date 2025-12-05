PJ da Guarda deteve motorista de autocarro suspeito de abusar crianças, em Almeida

A PJ da Guarda deteve, na quinta-feira, fora do flagrante delito, um homem suspeito da autoria de dois crimes de abuso sexual de crianças, um crime de ofensas corporais simples e um crime de ameaças, praticado contra uma menor de oito anos.

Segundo comunicado da Polícia Judiciária, o detido, de 44 anos, «praticou os factos denunciados entre janeiro e novembro deste ano, no interior do autocarro escolar, durante o trajeto efetuado entre a aldeia onde residia a vítima e a escola que esta frequentava», ambas no concelho de Almeida.

O detido será presente, hoje, a primeiro interrogatório judicial para aplicação das adequadas medidas de coação. O inquérito é titulado pelo Ministério Público da Guarda.