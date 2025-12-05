Assunção Vaz Patto eleita presidente da Faculdade de Ciências de Saúde da UBI

A professora doutora Assunção Vaz Patto foi eleita presidente da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade da Beira Interior, na Covilhã.

Assunção Vaz Patto é uma médica neurologista e professora associada na Universidade da Beira Interior (UBI), especializada em Neurologia Clínica e Neurofisiologia, sendo também coordenadora de laboratórios e grupos de investigação na área da saúde e envelhecimento, com uma carreira que inclui funções no Hospital da Guarda, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e no Instituto Politécnico de Castelo Branco.