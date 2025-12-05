Buba Espinho atua no Auditório Municipal de Manteigas

Buba Espinho atua este sábado (6) no Auditório Municipal de Manteigas pelas 22 horas. Ao lado de António Zambujo ou Luís Trigacheiro, Buba Espinho, nome artístico de Bernardo Ramos Espinho, é um dos cantores alentejanos mais conceituados atualmente na música portuguesa.

Deu os primeiros passos na música com o cante alentejano ao integrar diversos grupos, como Os Adiafa, A Moda da Mãe, Os Bubedanas, Mestre Cante ou Há Lobos sem Ser Serra. Um vasto caminho que chegado a 2016, e assumindo já o seu lugar como fadista, vence a Grande Noite do Fado no Coliseu dos Recreios, tornando-se numa das grandes promessas do panorama musical português, e foi aí que começou a carreira a solo.

Tem sido convidado regular em espetáculos de grandes nomes da música portuguesa: Rui Veloso, António Zambujo, Ana Moura, Celina da Piedade, Júlio Resende, entre muitos outros.