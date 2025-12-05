Parlamento aprova pesar pela morte do socialista Fernando Cabral

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira dois votos de pesar apresentados pelo PS pela recente morte dos antigos dirigentes socialistas José Manuel Mesquita, advogado, e de Fernando Santos Cabral, que foi deputado entre 2002 e 2009.

O PS considera que, Fernando Santos Cabral, que faleceu o passado dia 15, aos 69 anos, ao longo de décadas de intervenção pública, «construiu uma forte e duradoura ligação ao distrito da Guarda, onde se destacou pelo serviço à causa pública e à democracia». «Foi deputado municipal, Governador Civil da Guarda, deputado à Assembleia da República nas IX e X Legislaturas, delegado do Instituto Português da Juventude na Guarda e Adjunto do Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro. Exerceu ainda relevantes responsabilidades na estrutura regional e nacional do PS, designadamente como membro da Comissão Nacional e como presidente da Comissão Política Concelhia da Guarda e da Federação da Guarda».

O PS aponta, ainda que, no movimento associativo, foi membro da Academia Olímpica de Portugal, «evidenciando uma permanente disponibilidade para apoiar iniciativas locais e uma forte ligação à comunidade».