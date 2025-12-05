Portugal defronta Colômbia, Uzbequistão e vencedor de “play-off” intercontinental no arranque do Mundial 2026

Já são conhecidos os adversários de Portugal na fase de grupos do Mundial de 2026, que vai decorrer no Canadá, Estados Unidos e México.

O sorteio realizado esta tarde colocou a seleção das quinas no Grupo K, com o vencedor do “play-off” que vai opor o Congo, Jamaica e Nova Caledónia, Uzbequistão e Colômbia.

Portugal tem estreia marcada a 17 de junho, em Houston (Estados Unidos) ou na Cidade do México, para defrontar a equipa vitoriosa do “play-off”. O Uzbequistão é o adversário seguinte a 23 de junho, em Houston ou Zapopan (México).

O último jogo da fase de grupos está agendada para 27 de junho, dia em que Portugal jogará com a Colômbia em Miami ou Atlanta.