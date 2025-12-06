“Árvore dos Sonhos” está no La Vie Guarda para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade

O Natal no La Vie Guarda começou com a chegada do pai Natal no último dia de novembro, mas este fim-de-semana começa oficialmente a programação natalícia.

Entre 6 e 21 de dezembro o centro comercial guardense dinamiza a atividade “A Árvore dos Desejos”, uma iniciativa solidária que visa concretizar desejos de Natal de crianças e jovens em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa é do Rotary Club da Guarda em parceria com a Rede Europeia Anti-Pobreza e o La Vie Guarda. Foram identificadas 30 crianças e jovens, acompanhados por três instituições locais, que vivem em contexto de vulnerabilidade económica. Os desejos deles foram registados num postal com nome fictício e colocados numa árvore de Natal especialmente criada para este projeto.

Para ajudar, no dia 6 de dezembro, este sábado, qualquer pessoa pode dirigir-se ao Centro Comercial La Vie Guarda, e apadrinhar um dos projetos que estão fechados nos postais, ajudando a concretizar o sonho de uma criança.