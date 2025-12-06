“Coro das Novas” no Teatro Cine em Gouveia

O “Coro das Novas” apresenta-se hoje (21h30), no Teatro Cine de Gouveia, com vários temas do cancioneiro não registado.

Trata-se de um projeto de Gonçalo Parreirão e Diogo Ferreira que se dedica à busca «dos casos reais e lendas firmados em canções muitas vezes usadas como recurso para o apaziguamento do trabalho pesado do campo». O resultado é apresentado com recurso a uma miríade de variáveis, de um lado mulheres da comunidade, do outro três músicos multi-instrumentistas (vozes, guitarras, sintetizadores, percussões, “tape loops”, sopros, etc). Em palco estarão também vários elementos do quotidiano rural que serão usados como elementos musicais, bem como a projeção em VHS manipulado de partes da recolha.