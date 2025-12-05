Memorial “Carlos Amaral” no sábado em Celorico da Beira

O 25º Grande Prémio de Marcha Atlética de Celorico da Beira/ “Memorial Carlos Amaral” corre-se no sábado à tarde, na Avenida da Corredoura.

A prova para todos os escalões etários realiza-se em circuito fechado, de 500 metros. A partida e chegada ficam junto ao Jardim Parque Carlos Amaral. Organizada pela Associação de Atletismo da Guarda e pelo município de Celorico da Beira, a competição irá também atribuir o título distrital da modalidade. Trata-se de uma prova emblemática de marcha atlética na região que se realiza desde 1996, tendo sido criada pelo treinador celoricense Carlos Amaral, grande impulsionador da modalidade no concelho, que faleceu prematuramente a 4 de dezembro de 1999. O grande prémio conta para o Distrital de Marcha Atlética desde 2006 e passou a homenagear o seu fundador.